Ballet Dommage fietst langs 4 Limburgse gemeenten Lien Vande Kerkhof

06 september 2019

08u54 0 Genk Het theatergezelschap Ballet Dommage houdt in september halt op verschillende plekken in Limburrg. Op weg van Leuven naar Genk brengen ze hun nieuwe voorstelling Melvius!

Het theatergezelschap gaat op pad met opvallende fietsen en vervoerbare decors. Eens aangekomen op locatie verkennen ze de omgeving en ontmoeten ze buurtbewoners. Op iedere stopplaats verrassen ze de bewoners drie dagen lang met kleine interventies, een catastrofaal spektakel en een 14-koppig koor. Starten doen ze in Leuven en onderweg wordt er gestopt in Aarschot, Scherpenheuvel en Diest. In Limburg houden ze halt in Hasselt, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren en Genk.

Ballet Dommage

Ballet Dommage is een theatercollectief, opgericht in 2010 door de acteurs, theatermakers en vrienden Katrien Valckenaers en Maxim Storms.Met Ballet Dommage creëren ze verschillende soorten voorstellingen en projecten (zowel binnen als buiten de theaterzaal, zowel voor kinderen als voor volwassenen) die zich met het dagelijkse verzoenen en een moment van hoop of troost kunnen bieden. Ze onderzoeken hoe experiment en toegankelijkheid samen kunnen gaan en streven naar een ontmoeting met het publiek. “Ons werk is absurd, bevreemdend en tegelijk herkenbaar en sober. “

Met MELVIUS! speelt Ballet Dommage een catastrofaal spektakel in alle hoeken van een dorp of stad geïnspirieerd op het folkloristische wagenspel. MELVIUS! wordt een absurdistisch locatieproject waarin het publiek deel wordt van de belevenis