AWV verlengt afslagstrook aan kruispunt Europalaan met Bilzerbaan ENL

25 mei 2020

14u05 0 Genk De wegenwerken aan het kruispunt van de Europalaan met de Bilzerweg zijn vandaag gestart. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) staat in voor de verlenging van de afslagstrook voor bestuurders die van Genk naar As rijden. Ook komen er slimme verkeerslichten. Op die manier worden de veiligheid en een betere doorstroming op het kruispunt gegarandeerd.

Tijdens fase 1, die vandaag aanvangt, voorziet het AWV bekabelingen en dergelijke voor de slimme verkeerslichten op het kruispunt waar de N75 en de N730 samenkomen. Slechts één rijstrook wordt daarbij afgesloten. Het verkeer kan dus in elke richting blijven doorrijden.

Sneller voorsorteren

De tweede fase van de wegenwerken gaat in op 15 juni. De afslagstrook wordt dan verlengd, met als doel om auto’s die van Genk komen sneller te laten voorsorteren om de kans op botsingen te verkleinen. Gedurende twee weken zal de linkerrijstrook van de Europalaan gedeeltelijk afgesloten zijn.

Op woensdag 24 juni vinden er asfaltwerken plaats, waardoor de afslag richting As-centrum een dag lang dichtgaat. Automobilisten begeven zich dan best naar de op- en afrit aan de N723 naar Maasmechelen. Let wel, de datum is onder voorbehoud. Alles hangt af van de weersomstandigheden.