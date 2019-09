Authentieke streekmarkt in Bokrijk tijdens de ‘Dag van het eetbare landschap’ Lien Vande Kerkhof

13 september 2019

08u04 3 Genk Bokrijk zet op zondag 15 augustus zijn authentieke installaties uit de collectie terug in werking tijdens de ‘Dag van het eetbare landschap’, een authentieke streekmarkt. Voor het 21ste jaar op rij kan je komen genieten van allerlei lekkernijen die de natuur heeft voortgebracht en beleef je hoe meer dan 70 standhouders met veel liefde en passie ambachtelijke producten maken.

Fijnproevers kunnen de smaakpapillen testen met kazen, streekwijnen, chocolade, likeuren, mosterd, honing en nog zoveel meer. Aan de Bokrijkstand kan je gratis proeven van 1.000 liter soep en gratis jenevers opgelegd met kleinfruit of kruiden uit het Openluchtmuseum. De Limburgse Slagersbond schotelt je huisgemaakte paté, kipkap en bloedworst voor en de Limburgse bakkersbond bakt Limburgse vlaaien. Verder zijn er verschillende demonstraties broodbakken en wordt er getoond hoe bier vroeger in Vlaanderen gemaakt werd. De brouwtechniek onderging door de eeuwen heen dan wel een drastische evolutie, de basis van het brouwproces daarentegen is amper gewijzigd: van gekiemd en gedroogd graan wordt met warm water een moutpap gemaakt. Na het filteren wordt dat beslag gescheiden tot wort (een suikerrijke vloeistof) en draf (graanrest). Het wort wordt gekookt, gehopt en uiteindelijk vergist tot bier. De streekmarkt opent om 10 uur.