Atlascollege klaagt besparingen op cultuur aan: “Jongeren moeten de kans krijgen om hun talenten te ontplooien” Emily Nees

05 maart 2020

13u30 0 Genk De leerlingen van de afdeling Kunst en Vormgeving van het Atlascollege in Genk kwamen gisteren samen in het Molenvijverpark om te protesteren. “De Vlaamse overheid heeft stevig gesnoeid in de cultuursubsidies. Er is niets mis met besparingen, maar jonge kunstenaars moeten wel de kans krijgen om zich te ontplooien”, klinkt het.

Zo’n 350 leerlingen en leerkrachten verzamelden zich tijdens de Dag van het KSO in het Molenvijverpark in Genk. Ze lieten daar allerlei zelfgemaakte kunstwerken los op het water. Met hun actie, die de symbolische naam ‘Hoofd boven water’ kreeg, wil de school de Vlaamse overheid wakker schudden. “De naam heeft uiteraard te maken met het feit dat de Vlaamse regering gesnoeid heeft in de cultuursubsidies”, vertelt directrice Christel Schepers. “Er is niets mis met besparen. Het gaat over de manier waarop het gebeurt. Jonge kunstenaars moeten namelijk de kans krijgen om hun talenten te ontplooien.”

Wake-upcall

Anderzijds wil de school het kunstonderwijs zelf in de kijker zetten. “Naar aanleiding van de hervorming van het secundair onderwijs vormt de actie ook een wake-upcall”, zegt Schepers. “De overheid wil inzetten op meer algemene vakken en daar is in principe niets mis mee. Maar er moet ook tijd en ruimte blijven voor artistieke experimenten.”