Atlas College zet in op afstandsonderwijs: “De beste oplossing in deze situatie” Emily Nees

16 maart 2020

10u12 0 Genk Het Atlas College in Genk beroept zich momenteel op afstandsonderwijs. De leerlingen voeren online hun taken uit en krijgen daarop feedback. De secundaire school bekijkt nu of het ook mogelijk is om dat live te doen op het online platform Smartschool.

Nu het Atlas College geen lessen meer mag geven in de schoolgebouwen wegens het coronavirus, biedt de school een alternatief aan. “Wij hebben vorige week de eerste afspraken gemaakt tijdens een directieoverleg. Daarna hebben we een plan van aanpak uitgewerkt en op Smartschool gezet. Alle docenten, leerlingen en hun ouders werden op de hoogte gebracht”, vertelt directrice Christel Schepers.

“We gaan proberen om maximaal aan afstandsonderwijs te doen. Docenten kregen de opdracht om de leerstof die zij aanvankelijk wilden geven in online taken te gieten”, zegt Schepers. “Leerlingen kunnen zich zo voorbereiden en krijgen vervolgens feedback. Het kan om doorsnee taken gaan, maar ook om praktijkwerken en remediëringsoefeningen. Of dat allemaal zal lukken? Natuurlijk niet, maar dit lijkt ons de beste oplossing in deze omstandigheden.”

Live gaan

Momenteel onderzoekt de school ook of het mogelijk is om live digitale lessen te geven. “We zijn een tool van Smartschool aan het testen, waarmee je live aan de slag kan gaan. Het biedt aan leerkrachten bijvoorbeeld de mogelijkheid om direct feedback te geven of een presentatie uit te leggen.”

Verder zorgt de school voor opvang. “Er is een equipe van zestien docenten voorzien, maar geen enkele student heeft zich daarvoor aangemeld. Enkele leerlingen kwamen om hun vergeten boek op te halen of om een laptop uit te lenen, maar daar blijft het voorlopig bij.”