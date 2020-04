Asbestsporen nabij Portavida vormen geen risico voor omwonenden Emelie Wojcik

24 april 2020

17u36 0 Genk Bij de omgevingswerken rond welzijnssite Portavida zijn bij de opbraak in het oude wegdek asbesthoudende deeltjes teruggevonden. Uit onderzoek blijkt dat de deeltjes geen gezondheidsrisico vormen voor omwonenden of werknemers. Momenteel is een veiligheidsplan voor de opbraak van het wegdek in de maak.

Bij een standaardcontrole van de samenstelling van het wegdek via staalname werden indicaties van asbestdeeltjes aangetroffen. Het gaat om de strook vanaf het gebouw LITP/Familiehulp, via de rotonde naar woonzorgcentrum Toermalien. Aangezien de opbraakwerken nog niet gestart zijn, is er momenteel geen gezondheidsrisico voor omwonenden en werknemers van de site. Ook de weg in kwestie kan zonder risico openblijven voor verkeer.

Via verdere staalnames over het hele stuk weg zal de situatie nu verder in kaart worden gebracht. Op basis van de uitslag van de staalnames zal de aannemer de komende weken een veiligheids- en gezondheidsplan opmaken. Pas dan kunnen de asbesthoudende delen onder toezicht van een gespecialiseerde firma veilig verwijderd worden.

Timing werken

“Deze situatie heeft mogelijk een invloed op de timing van de werken”, zegt schepen van Sociaal Welzijn Ria Grondelaers. “Maar dat nemen we er uiteraard graag bij. De veiligheid en gezondheid primeren boven alles, dat beseft iedereen in deze periode meer dan ooit. We volgen alles van nabij op en nemen opnieuw contact op met alle betrokkenen zodra er meer nieuws is.”

In de wegen die eerder al zijn opgebroken rond de site, hoofdzakelijk rond het gebouw Sociaal Huis Portavida, zijn geen sporen van asbest gevonden. Dat hebben de bodemanalyses aangetoond. Ook aan die werken was dus geen risico verbonden.