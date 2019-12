As wil renovatie woningen versnellen Lien Vande Kerkhof

19u46 0 Genk In As wil het gemeentebestuur de komende jaren de renovatie van woningen versnellen. “Via technisch advies op maat moeten alle inwoners beter in staat zijn hun woning te renoveren”, zegt Bjorn Ulenaers, bevoegd schepen voor Wonen in As.

Dankzij een hernieuwde subsidie van de Vlaamse regering voor de Intergemeentelijke Samenwerking Lokaal Woonbeleid GAOZ (Genk, As, Oudsbergen en Zutendaal) van 1 miljoen euro kunnen de vier gemeentes extra inspanningen leveren. De gemeente As zet in op het versnellen van renovatie van woningen. “We willen hiervoor werken met een renovatiecoach, die het centrale aanspreekpunt wordt”, vervolgt Ulenaers. “Ook de samenwerking met het Energiehuis wordt opgestart. Vanuit dit technisch advies op maat kunnen we de link maken met andere thema’s. Zo kan je bij dakrenovatie ook de combinatie maken met het leggen van zonnepanelen op het nieuwe dak of asbestsanering. Op die manier maken we onze woningen gezond, comfortabel en klimaatproof en ondersteunen we de burgemeesterconvenant rond CO²-reductie.”