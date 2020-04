Arts krijgt werkstraf voor kopstoot aan ex-vriendin VCT

06 april 2020

14u53 0 Genk Een 44-jarige Genkenaar is veroordeeld tot een werkstraf van 60 uur omdat hij zijn ex-vriendin een kopstoot gaf. De vrouw werkte in de praktijk van de arts en de twee hadden een korte relatie samen. Na de breuk liep een discussie uit de hand.

Het slachtoffer meldde zich eerst als patiënt in de praktijk van de arts. Daarna ging ze er aan de slag als administratieve kracht. De twee hadden een kortstondige relatie samen, gevolgd door een breuk. Een discussie tijdens de verhuis liep op 5 augustus 2018 uit de hand.

“We waren uit elkaar en ik heb haar rustig laten verhuizen terwijl ik mijn kinderen wegbracht,” beschreef de arts voor de strafrechter in Tongeren. “Daarna ontdekte ik dat dat ze mijn bankkaart gestolen had en 800 euro was gaan afhalen. Ik ben daar ook klacht voor gaan neerleggen.”

De veertiger sprak zijn ex aan over de diefstal. “Normaal ben ik een zeer rustig persoon. Ik heb nog nooit fysiek of verbaal geweld gebruikt maar die diefstal, dat kon voor mij echt niet. Zij is toen dicht tegen mij komen staan en ik heb tegen haar hoofd getikt.” Een andere man was getuige van de feiten.

Hersenschudding

“Het was niet zomaar een tik,” confronteerde de aanklager de veertiger. “Mevrouw is naar de spoeddienst van het ziekenhuis gereden waar een hersenschudding en een blauw oog werden vastgesteld. Ze kreeg wel degelijk een harde kopstoot in het gezicht.”

Op basis van het medisch attest en de afgelegde verklaringen achtte de strafrechter de feiten bewezen. Naast de werkstraf kreeg de arts ook een boete van 800 euro met uitstel onder voorwaarden. Als hij de werkstraf niet correct uitvoert, volgt een celstraf van vier maanden.