Angelo Bruno (sp.a) neemt ontslag als schepen

en raadslid: “Al 40 jaar bezig aan een hels tempo” LXB

18 juni 2019

16u54 1 Genk Vanavond stopt Angelo Bruno (58), mede-zaakvoerder van de Groep Bruno en eerste schepen voor Pro Genk (sp.a), voorgoed met de actieve politiek. Hij neemt ontslag als schepen en stapt op als gemeenteraadslid. Als schepen wordt hij opgevolgd door Alessandro Cucchiara en Rina Simons komt hem vervangen als raadslid. Angelo Bruno zet om gezondheidsredenen een punt achter z’n politieke loopbaan. “Ik werk al 40 jaar aan een hels tempo, dagen van twaalf uur en meer”, bekent hij. “Het tast m’n gezondheid aan.”

Schepen zijn en de financiën doen van Groep Bruno, een familiezaak die benzinestations met een restaurant runt, was niet meer te combineren. “Mijn gezondheid gaat voor! Ik ben geen schepen meer en vertrek uit de gemeenteraad. Dat laatste was niet m’n ding. Het moet de plaats zijn waar het debat wordt gevoerd maar er werd meer op de man gespeeld”.

De mensen

Ook de harde taal in de politiek en een aantal partijen die mensen tegen elkaar uitspelen, vindt hij geen goede ontwikkeling. “Politiek moet de mensen centraal stellen”, vulde hij aan. Wat betreft z’n eigen partij (sp.a) die bij recente verkiezingen klappen moest incasseren, steekt hij de hand in eigen boezem. “Als partij moeten we terug de harten van de mensen raken. We moeten solidariteit en andere menselijke waarden meer vertalen naar vandaag.” Wijlen priester-politicus Jef Ulburghs gaf hierbij het voorbeeld. “Hij was m’n politieke vader”, wierp Angelo Bruno op. “Z’n motto was mensen verbinden en werken van onderuit, in de wijken en buurten”. Dat heeft Angelo Bruno in de praktijk omgezet, eerst als opvoeder en buurtwerker en later als politicus.

De gemeenteraad moet de plaats zijn waar debat gevoerd wordt, maar er werd meer op de man gespeeld Angelo Bruno (sp.a)

Extra jobs

Door Chokri Mahasinne, oprichter van Pukkelpop, is hij in de politiek gestapt. “Hij had me in 2004 gevraagd om mee te werken aan een nieuw politiek project: Pro Genk! En ik ben om die reden zelfs verhuisd van Houthalen- Oost naar Genk.” Twee jaar later werd hij met Pro Genk tot gemeenteraadslid verkozen. In 2012 gingen Joke Quintens en Angelo Bruno als tandem naar de verkiezingen. Angelo werd schepen, en toen Joke de politiek vaarwel zegde om in Marseille een nieuwe toekomst op te bouwen, werd hij eerste schepen met werk en financiën als bevoegdheden. Geen geschenk, gezien Genk met de sluiting van Ford geconfronteerd werd met een rechtstreeks verlies van ruim 6.000 jobs. “We zijn erin geslaagd de werkloosheid van 14 naar 9 procent te doen dalen”, getuigde hij. “Met de jobcoaches hebben enkele honderden werklozen een baan gevonden. We zijn gestart met een dienst tewerkstelling en hebben een werkstation geopend. Met de werkbonus hebben we gezorgd voor 2400 extra banen.”

Meer tijd

Angelo Bruno zal nog achter de schermen Pro Genk ondersteunen maar actief aan politiek doen is voorbij. “Ik blijf ondernemer maar ik ga meer tijd maken voor m’n kleinkinderen. De voorbije zes jaar heb ik welgeteld één keer de kleinkinderen naar school gebracht. Dat ga ik nu vaker doen. Ook de banden met m’n vrienden ga ik terug aanhalen. Ik ga vrijwilligerswerk doen met en voor gehandicapten en vluchtelingen”, liet hij weten.