André Dumontlaan loopt onder water na wolkbreuk MMM

13 augustus 2020

19u57 0 Genk Een wolkbreuk boven Genk heeft de André Dumontlaan in Waterschei even blank gezet. De brandweer kwam ter plaatse om de rioleringen leeg te pompen.

Ook enkele kelders liepen onder water. Na een uur bleek de storm gaan liggen en kon het water ook langzaam wegtrekken. Het is niet de eerste keer dat de bewuste straat blank staat bij felle regen. Buurtbewoners klagen dat er geen oplossing wordt gevonden. De stad verwijst dan weer naar de gewestweg die in handen is van Agentschap Wegen en Verkeer.