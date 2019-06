Anderstaligen basiseducatie

houden zwerfvuilactie Genk LXB

14 juni 2019

12u00 0 Genk Met een groen hesje, handschoenen, een grijper en een plastic zak trokken vandaag anderstaligen die Nederlands leren lezen en schrijven bij basiseducatie Limburg-Midden-Noord door Genk om zwerfvuil op te ruimen. Met een kleine 60 personen van verschillende nationaliteiten gingen ze op vijf locaties verspreid in héél Genk peuken sigaretten, papier, plastic en ander afval dat mensen argeloos achterlaten op straten, pleinen en in bermen oprapen. De opruimactie is het slotmoment van een project dat bij basiseducatie liep rond duurzaam omgaan met afval. “Het is een éénmalige actie maar de cursisten zijn zo enthousiast dat ze één keer in de week straten en pleinen afvalvrij willen gaan maken”, vertelt Landra Mele, educatief medewerker van basiseducatie.

Bewustmaking

“Met de actie willen we hen bewust maken dat de afvalberg kleiner moet worden en dat het niet goed is voor het milieu om afval zomaar op publieke plaatsten te dumpen. En we leren hen ook afval te voorkomen.” Het project dat nu afloopt, is gestart met een expositie met foto’s en filmpjes over duurzaam afval. “Dat sloeg aan bij onze cursisten.” Het stadsbestuur ondersteunt de zwerfvuilactie met een financiële tussenkomst. Bovendien worden de zakken met rondslingerend afval door de reinigingsdienst van de stad opgehaald. De hesjes, grijpers, zakken en handschoenen kreeg basiseducatie gratis van de Mooimakers, een organisatie van de Vlaamse overheid die acties voor een proper milieu ondersteunt.