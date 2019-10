Amper drie weken na de dood van hun papa: Hannelore en Frederique stappen klok rond op Levensloop: “Hij moest en zou hier ook staan, maar nu zetten wij zijn strijd genadeloos voort” Lien Vande Kerkhof

13 oktober 2019

19u40 7 Genk Ronny Baeten uit Oudsbergen, de papa van Hannelore (23) en Frederique (19), moest en zou als vechter deelnemen aan de vijfde Levensloop in Genk, maar verloor op de valreep het gevecht tegen pancreaskanker. “En óf hij een strijder was”, mijmert Frederique. “Onze papa was een eeuwig goedlachse held die tot de eindmeet, nog maar drie weken geleden, is blijven knokken. De dag voor hij stierf zei hij dat we niet moesten huilen - want hij was nog niet van plan om te vertrekken.”

Hoewel de twee zusjes vorige maand hun papa verloren, hebben ze zich afgelopen weekend al kloeke vechters getoond tegen het sluimerende ‘k’-woord. Samen met hun mama Marleen, familie, vrienden en collega’s werd er de klok rond gewandeld. De 24 uur durende aflossingstocht staat symbool voor de oeverloze strijd die kankerpatiënten en hun naasten moeten voeren. “Papa was niet van plan om te sterven”, zegt Hannelore. “Als er één procent kans bestond om te genezen, dan was hij beslist van plan om daar bij te horen. Dat hij vandaag zou meewandelen tijdens Levensloop om zijn steentje bij te dragen aan kankeronderzoek stond buiten kijf. Wij gaan nu met zijn vecht- en levenslust aan de slag en zetten zijn strijd hier genadeloos voort.”

“Klagen deed hij nooit, ook niet toen hij ziek werd”

“Een noeste werker”, zo herinneren zijn collega’s hem. Ronny was zelfstandig dakwerker en had negen werknemers in dienst. “Klagen deed hij nooit”, zegt Frederique. “Ook niet toen hij ziek werd.” Ronny en zijn echtgenote vierden twee jaar geleden hun 25-jarige huwelijk met een groot en uitbundig feest. “We hadden de Limburgse coverband Domino geboekt”, vertelt Marleen voorzichtig glimlachend. “Dat was uiteraard een knaller van formaat. Mensen praten daar nu nog over… We konden ons geen mooiere huwelijksverjaardag wensen.” Frederique en Hannelore benadrukken nog dat hun papa een echt feestbeest was. “Hij heeft die dag tot vijf uur ‘s ochtends staan dansen!”

Vaderdag

Op Vaderdag, ongeveer anderhalf jaar geleden, sloeg het noodlot toe. “Maar papa wilde van de diagnose kanker niet weten”, zegt Hannelore. “Gelukkig was er Katia, een vriendin van de familie en steevaste vertrouwenspersoon van papa. Zij was het trouwens ook die op het laatste nippertje besloot dat we met zijn allen moesten meedoen aan Levensloop. Katia is medisch geschoold en ging voor hem op de barricade staan. Hij moest en zou de beste chemo’s en medicatie krijgen. Ze beschikt over dezelfde positieve energie als papa en sleurde iedereen er als een wervelwind doorheen. ”

De laatste week logeerden al zijn dierbaren met papa in de living, want daar stond zijn ziekenhuisbed. Hij had een hekel aan dat bed. Maar we overtuigden hem dat het voor zijn eigen bestwil was. En hoe onwaarschijnlijk het ook klinkt: die laatste week was werkelijk prachtig Dochters Hannelore en Frederique

Maar de klokt tikte onverbiddelijk voort. Zo sterk Ronny’s wilskracht was, des te vernietigend was de kwaal. “De hoop keerde even terug na positieve scans”, vertelt Frederique. “Papa was er van overtuigd dat hij kankervrij was, maar het mocht niet zijn. Hij ging pijlsnel achteruit. Ooit was papa een man van meer dan honderd kilo maar hij halveerde in gewicht. In mei plakten artsen er zelfs een termijn op: hij had nog minder dan een jaar te leven. In augustus hadden ze het zelfs over minder dan zes weken. Maar papa hield voet bij stuk. Hij ging dit overleven.”

Samen logeren in de living

Ondanks het hartverscheurende gevecht dat de familie en vrienden de afgelopen tijd samen met Ronny leverden denken de meisjes niet alleen met zielensmart terug aan de voorbije periode. Zit die vechtlust en positiviteit dan verankerd in de genen? “Papa heeft ons ongetwijfeld aangestoken met zijn optimisme", bevestigen de zusjes. “We hebben de strijd echt samen geleverd”, zegt Hannelore. “Frederique en mama waren continu bij hem. Mijn zus drukte voor papa zelfs op de pauzeknop van haar studies. Ikzelf ben de laatste maand ook niet meer gaan werken. Samen met familie en vrienden hebben we alles uit die laatste weken gehaald. We zijn met een grote groep naar zee gegaan en maakten zelfs een helikoptervlucht. En de laatste week logeerden al zijn dierbaren met papa in de living, want daar stond zijn ziekenhuisbed. Hij had een hekel aan dat bed. Maar we overtuigden hem dat het voor zijn eigen bestwil was. Hoe onwaarschijnlijk het ook klinkt: die laatste week was werkelijk prachtig. Samen met zijn zussen en Katia lagen we met z’n allen op matrassen rondom hem. Stel je dat eens voor...”

Frederique vult aan: “We hebben papa verzorgd zoals we onszelf verzorgd zouden hebben. ‘Zie mij hier nu liggen’, zei hij op het einde, haast gelukzalig tussen al de vrouwen van zijn leven.” De zusjes lieten zich samen met hun mama tatoeëren met de urne van hun papa als eeuwige herinnering. Eén ding staat alvast als een paal boven water: volgend jaar wordt de strijd van Ronny met eens zoveel animo vervolgd op de zesde Levensloop.

Met ruim 6.000 deelnemers en 250 vechters heeft Levensloop Genk 230.000 euro opgeleverd voor kankeronderzoek.