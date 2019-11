Amerikaanse filmmaker maakt film over Genkse hiphop-scene Lien Vande Kerkhof

30 november 2019

14u51 0 Genk De jonge Amerikaanse filmmaker Miguel Dorado maakte een film over de Genkse hiphop-scene. ‘Genkbangers’ gaat op vrijdag 13 december in wereldpremière in de bibliotheek van Genk. De regisseur kon op steun en medewerking rekenen van de Genkse muzikanten en hun entourage.

“Ik ben opgegroeid in Los Angeles, een van de belangrijkste steden voor het hiphopgenre”, zegt Miguel Dorado. “Ik ben dus niet meer zo snel onder de indruk, maar verschillende artiesten uit Genk zijn er toch in geslaagd om mij omver te blazen. Wat in Stad Genk gebeurt, is veel meer dan hiphop maken. Het is een heuse scene, een familie, een collectief van artiesten die een ongelooflijk interessant en uniek oeuvre creëren.”

Decennia Genkse geschiedenis

De Genkse hiphop raakte Dorade zo hard dat hij er een film over wilde draaien. “Ik hoorde een paar tracks van de groep Onze Zaak, en ik was meteen verkocht”, bekent Dorado. “Zo leerde ik onder andere ook Don Luca kennen, Chaz & Djalu, Roach, Youssef, Aria en AVILO, die allemaal opduiken in de film. Zo breng ik twee decennia Genkse geschiedenis én de muziek die daarbij hoort in beeld.”

Na de vertoning om 20.00 uur kan je de regisseur ontmoeten, en trakteert de bib op een speciale performance.