Ama-Fest brengt 760 euro op voor Animal Rights Emily Nees

21 september 2020

08u41 0 Genk Ondanks dat corona roet gooide in de oorspronkelijke plannen, was de tweede editie van Ama-Fest een succes. Zo wist de organisatie van het veganfestival 760 euro in te zamelen voor Animal Right.

Voor het tweede jaar op rij ging Ama-Fest door in Genk. Zo’n 500 veganisten en gelijkgezinden zakten op 12 september af naar Club 26 om te proeven van lekkers of te shoppen bij allerhande kramen. Al zag het veganfestival er toch een beetje anders uit, want het was naar verluid organisatorisch gezien niet mogelijk om concerten te laten doorgaan. Gevolg: mogelijk minder geld in de kassa ten voordelen van Animal Rights.

Ondertussen heeft Yannick Houbben, de man achter Ama-Fest, de inkomsten geteld. “Ons doel was om ons bedrag van vorig jaar (350 euro, red.) te verdubbelen, en dat is aardag gelukt. Zo levert deze editie 760 euro op aan Animal Rights. Volgend jaar doen we het nog beter!”, besluit hij.