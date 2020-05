Alweer zware overtredingen van coronamaatregelen in Limburg: 31 personen krijgen boete tijdens tuinfeestjes MMM

18 mei 2020

17u18 1 Genk Politie CARMA heeft dit weekend twee feestjes stilgelegd in Genk en Houthalen-Helchteren. In totaal werden maar liefst 31 mensen beboet.

Zaterdagavond moest de politie een eerste keer optreden in Houthalen-Helchteren waar in een vakantiehuisje een 20-tal personen een viering hielden. Het feest werd meteen stilgelegd en 17 personen kregen een boete voor het verbreken van de coronamaatregelen. Drie personen vluchtten weg bij aankomst van de politie.

Even later werd ook in Genk een tuinfeest stilgelegd. Daar kregen alle 14 aanwezigen een proces-verbaal.

In de zone CARMA patrouilleren dagelijks meerdere politieteams om toe te zien op het opvolgen van de algemene coronamaatregelen, zoals opgelegd door de overheid. De politie dringt er nogmaals op aan om de opgelegde maatregelen strikt op te volgen.