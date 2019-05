Albert Heijn vervangt Carrefour

in shoppingcenter hartje Genk LXB

24 mei 2019

12u00 0 Genk Vanaf november opent er een tweede vestiging van Albert Heijn in Genk , namelijk in shopping één. De Nederlandse supermarkt komt in de plaats van Carrefour, die vijf maanden vroeger dan gepland sluit. Hoeveel mensen er tewerkgesteld zullen worden, is nog niet bekend.

“Vandaag komen op jaarbasis 4 miljoen bezoekers over de vloer van het shoppingcenter, maar met Albert Heijn zal het aantal gevoelig stijgen”, zegt Kasper Deforche, CEO van Wereldhaven, de eigenaar van het shoppingcentrum. “De supermarkt biedt producten aan die aanslaan op de Belgische markt.”

Potentieel

Albert Heijn neemt straks zo’n 3.000 vierkante meter winkeloppervlakte in. “Het is ongeveer de helft van wat Carrefour hier jaren heeft ingenomen”, licht Kasper Deforche toe. “Het contract met Albert Heijn is getekend. Albert Heijn is een sterke groep. Tegen eind juli moet de Carrefour leeg zijn, waarna de verbouwingswerken kunnen beginnen.”

Een versterking

Albert Heijn komt het rijtje van nieuwe winkels - zoals Action, JD Sports en Only- die zich vorig en dit jaar gevestigd hebben in de shopping aanvullen en versterken. Op de bovenverdieping opent binnenkort ook een Turkse fastfoodketen Chitir Chicken de deuren.