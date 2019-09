Albert Heijn in Shopping 1 opent in november Lien Vande Kerkhof

19 september 2019

08u42 0 Genk De tweede vestiging van Albert Hein in Genk opent in de loop van november in Shopping 1 op de plek waar oorspronkelijk de Carrefour gevestigd was. “Klanten zullen straks echter binnenwandelen in een geheel nieuw winkelconcept”, zegt woordvoerder Ann Maes. “Hoewel de oppervlakte uiteraard hetzelfde blijft is de proportie helemaal anders. Verwacht je bovendien aan tal van verse producten.”

Sinds de Carrefour eind juni zijn laatste klanten over de vloer kreeg schoot de make-over uit de startblokken. Op dit moment worden er volop mensen aangeworven, maar het plaatje is nog niet compleet. “In het totaal werven we een 50-tal mensen aan. We zijn nog op zoek naar allerhande profielen. Geïnteresseerden kunnen nog steeds solliciteren”, laat Maes weten. Het is ondertussen al van 2014 geleden dat de andere Genkse vestiging op de Hasseltweg zijn deuren opende.