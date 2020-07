Alarmpeil bereikt in Genk: "Grootste groep bij families van Turkse origine" HAA

29 juli 2020

19u01

Bron: Belga 12 Genk De stad Genk heeft het alarmpeil voor coronabesmettingen bereikt, waardoor het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid een onderzoek naar clusters van besmettingen heeft gestart. De meeste gevallen blijken zich bij enkele families binnen de Turkse gemeenschap te situeren. Het stadsbestuur verscherpt intussen de mondmaskerplicht in de stad.

Genk noteerde in de afgelopen zeven dagen 17 coronagevallen. Omgerekend naar besmettingen per 100.000 inwoners komt dat op 26 gevallen. "We hebben dinsdag de drempel overschreden, maar we zijn vrijdag al geïnformeerd door het Agentschap Zorg en Gezondheid", zegt burgemeester Wim Dries (CD&V). "De besmettingen bevinden zich in het midden en noorden van Genk. De meeste besmettingen - 35 tot 40 procent - zitten bij mensen onder de dertig jaar. Bij de ouderen is het wat gedaald."

Families

Naast enkele individuele besmettingen blijken de gevallen vooral bij de Turkse gemeenschap te zitten. "Het zit bij enkele families van Turkse origine, die binnen Limburg al gekend waren en waarbij de besmettingen dan uitdijen", legt Dries uit. "Er wordt alleen gezegd dat de grootste groep in die families zit, maar dat betekent niet dat ze daar allemaal in zitten."

Voor het Offerfeest roept de stad op om zich te houden aan de bubbel van vijf en heel voorzichtig te zijn met contacten daarbuiten. "Grote familiefeesten kunnen niet. Ook in de tijdelijke slachtplaatsen mogen maximum tien mensen aanwezig zijn, zijn mondmaskers verplicht, en mag men maximum met twee komen. We hebben wel het gevoel dat het leeft", vertelt Dries. "We voorzien ook toezicht op de slachtplaatsen, we treden op bij thuisslachtingen en bij signalen van feesten - ook andere feesten dan het Offerfeest - zullen we optreden."

Mondmaskerplicht

Vorige week werd de mondmaskerverplichting al uitgebreid naar het volledige centrum van Genk. Vanaf vandaag moet iedere Genkenaar verplicht een mondmasker op zak hebben en is het dragen van een mondmasker ook verplicht in de bovenlokale handelsstraten Vennestraat, Stalenstraat en Hoevenzavellaan. Enkel op de fiets, brommer of op skates is het dragen van een mondmasker niet verplicht.

