Al wandelend of fietsend een sollicitatiegesprek? IT-bedrijf Brightest neemt sollicitanten mee naar buiten: “De stress valt meteen weg” Emily Nees

20 mei 2020

13u11 2 Genk Het Antwerpse Brightest heeft pas een nieuw kantoor gevestigd op het Thor Park in Genk. Het bedrijf dat software test, is op dit moment naarstig op zoek naar nieuwe werkkrachten, al ziet die sollicitatieronde er behoorlijk anders uit. Regionale managers David Vandingenen en Kevin Pieters slaan namelijk al wandelend of fietsend een praatje met de kandidaten.

Brightest heeft een vestiging geopend op het Thor Park in Genk. De softwaretester zoekt de komende twee jaar naar 25 kersverse medewerkers. “Het eerste interview gebeurt altijd telefonisch of door te videochatten. Het vormt een soort van screening om te kijken of de persoon binnen ons bedrijf past. Niet enkel op vlak van vaardigheden, maar ook qua waarden. Er moet een match zijn”, vindt Kevin Pieters.

“Vervolgens nodigen we de mensen uit voor een gesprek ter plaatse.” En dat pakt het bedrijf innovatief aan in coronatijden. “Normaal gezien doen we dat standaard in een kantoor- of vergaderruimte. De laatste tijd grepen we veel naar online conversaties, maar we merkten dat er dan een connectie mist. Het non-verbale aspect blijft toch wel belangrijk.”

Persoonlijke touch

De onderneming kwam met een oplossing op de proppen. “We bevinden ons op een mooie site en hebben de mogelijkheid om een wandeling te maken doorheen het park.” Daarom besloot Brightest om de tweede sollicitatieronde actief aan te pakken door een fiets- of wandeltocht op poten te zetten.

“Die duurt meestal drie kwartier”, vervolgt Pieters. “Het grote voordeel is dat de stress meteen wegvalt. Mensen vertellen zelfs persoonlijke verhalen of leuke anekdotes over hun huisdieren bijvoorbeeld. Het geheel is veel losser. Natuurlijk voeren we ook wel een serieus gesprek. We willen aftoetsen welke werkervaring iemand heeft.”

“Vanaf het eerste moment hechten we dan ook belang aan die persoonlijke touch. We willen een relatie opbouwen met de mensen. Dat is ook zo met de klanten.” Daarom plant Brightest om het concept over de hele lijn door te trekken. “We gaan het uitbreiden naar de klanten toe. Als we bijvoorbeeld een presentatie geven, gaat dat gewoon binnen door. Maar langs de andere kant zullen we ook wandelingen doen om over het werk te praten en het persoonlijk te maken. Dat schept een band.”

Intussen zijn al enkele kandidaten de revue gepasseerd. “We zijn begin deze maand gestart en hebben nu de vijfde wandeling achter de rug. Onze ambitie is om op twee jaar tijd 25 mensen aan te werven die passen bij onze bedrijfscultuur”, besluit Pieters.