Al bijna 21.000 beelden in

‘Het geheugen van Genk’ LXB

22 mei 2019

15u50 0 Genk Voortaan kunnen Genkenaren de databank ‘Het Geheugen van Genk’ raadplegen. Schepen van cultuur Anniek Nagels mocht de eerste foto’s downloaden. “Vergelijk de gegevensbank met een online teletijdmachine”, stelde de schepen. “Je vindt er foto’s van het mijnverleden, de bouw van de Fordfabriek, het wel en weel van elke dag, en originele beelden uit de tijd dat onze stad bekendstond als kunstenaarsoord.” De databank is een initiatief van Heemkring Heidebloemke en van het Emile Vandorenmusuem.

Duizenden beelden

De databank telt op dit moment bijna 21.000 digitale beelden die voor iedereen toegankelijk zijn: Heemkring Heidebloemke plaatste al 10.000 beelden van oude foto’s, glasplaten, postkaarten en documenten online. En 10.800 foto’s van schilderijen en andere kunstwerken van 343 schilders die in Genk neerstreken om de heide te vereeuwigen komen uit het archief van het Emile Vandorenmuseum. Deze laatste was een van de eersten die naar Genk kwam om te schilderen maar ook om te kuren en te onthaasten.

Oproep

Medewerkers van de heemkring en het museum zorgden voor de input van beelden in ‘Het Geheugen van Genk’. Ze kregen hierbij hulp van de stedelijke erfgoedcel. “Een titanenwerk om duizenden foto’s in te scannen, te registeren en te beschrijven”, zegt Kristof Reulens, coördinator erfgoed voor de stad Genk. “Nog elke dag zijn we in de weer om de databank verder te verfijnen en te voeden met beelden en beschrijvingen, want de collectie groeit nog verder aan.” Hij en de schepen doen een oproep aan Genkenaren om beelden te voorzien van extra commentaar en ontbrekende namen op de foto’s aan te vullen. Meer info op www.hetgehugenvangenk.be.