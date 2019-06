Afvalvrije meimaand zet aan

11 juni 2019

Limburgers zijn er zich niet enkel van bewust dat ze de afvalberg moeten verminderen. Ook doen ze er wat aan, zo blijkt uit de resultaten van de maand mei die voor het derde jaar op rij door limburg.net als afvalvrije maand werd uitgeroepen. Exact 12.400 Limburgers vulden een vragenlijst in waaruit kon afgeleid worden of en in welke mate ze effectief ook minder afval achterlieten. Gemiddeld gebruiken Limburgers 56 wegwerpverpakkingen per week. Maar het positieve nieuw is dat ze wekelijks 44 wegwerpverpakkingen uitsparen. Hetgeen ze gedaan hebben met aantal tips en tricks die limburg.net tijdens de afvalvrije maand mei hen heeft aangereikt. Het waren eenvoudige tips: een brooddoos en drinkbus gebruiken in plaats van verpakking die je kan weggooien! In mei vonden heel wat acties plaats om de mensen aan te sporen hun steentje bij te dragen om de afvalberg te verminderen. Na de succesvolle afvalvrije meimaand is het nu zaak dat de Limburgers de gedragsverandering ook voor de rest van het jaar in de praktijk brengen. En de aandacht moet nog meer dan vandaag gaan naar de producenten van verpakkingen.

