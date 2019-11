Afvalfactuur van Genkenaar verdubbelt. “De vervuiler betaalt." Lien Vande Kerkhof

28 november 2019

06u59 3 Genk Vanaf 2020 stijgt de afvalfactuur van de Genkenaar van 35 naar 76,33 euro per jaar. In 2022 daalt hij terug naar 66,33 euro omdat stad Genk dan instapt in Optimo. Gezinnen die in het statuut verhoogde tegemoetkoming zitten, krijgen daarop wel een korting van 20 euro.

Daarnaast zal stad Genk als één van de laatste gemeenten in Limburg vanaf volgend jaar zijn containerparken overdragen aan Limburg.net. De grootste wijziging daardoor is dat wie grofvuil binnenbrengt, daarvoor voortaan vanaf de eerste kilo zal betalen. “We trekken als stad in deze nieuwe bestuursperiode de kaart van ‘de vervuiler betaalt’”, aldus schepen van Financiën Yilmaz Kurtal (PROgenk).

7,5 miljoen besparen

“We beseffen dat we een extra inspanning vragen van de mensen”, vervolgt burgemeester Wim Dries (CD&V) die samen met de rest van het stadsbestuur de laatste hand legt aan het meerjarenplan 2020-2025. De stad plant de komende 6 jaar 7,5 miljoen euro te besparen om financieel gezond te blijven en zoekt daarnaast naar 7 miljoen euro aan andere middelen zoals extra belastingen. “Dit zijn keuzes die zich overal opdringen maar die voor geen enkel lokaal bestuur gemakkelijk zijn, en zeker niet voor Genk, waar we met heel wat kwetsbare gezinnen zitten”, aldus burgemeester Wim Dries.