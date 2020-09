Actievoerders PVDA Genk vragen om tijdelijk geen parkeerboetes meer uit te delen ENL

25 september 2020

14u49 0 Genk De leden van PVDA Genk en enkele sympathisanten zakten vrijdag af naar de Vennestraat om actie te voeren. Hun eis: een terugbetaling van de ruim 27.000 parkeerboetes en een tijdelijke stopzetting van retributies.

PVDA Genk was van het begin af aan geen fan van het nieuwe parkeersysteem. Zo stemde de oppositiepartij als enige tegen de invoering van het aangepaste beleid. Nu de parkeerboetes zijn gestegen en de Facebookgroep ‘Nee tegen het parkeerbeleid in Genk’ steeds meer leden verwerft, is het hek helemaal van de dam. “De boetes stromen binnen en de fouten blijven onopgelost”, stelt Gaby Colebunders, gemeenteraadslid van de PVDA in Genk. “Dat moet stoppen. Wij eisen daarom een terugbetaling van de boetes die zijn opgemaakt sinds het nieuwe parkeerbeleid van kracht is, en willen ook een tijdelijke stopzetting van de retributies.”

“We geven vandaag ook wat uitleg aan voorbijgangers over het parkeerbeleid, omdat we toch merken dat niet iedereen het systeem al helemaal onder de knie heeft. De mensen moeten de tijd krijgen om het te leren kennen, en zolang het systeem zelf ook niet op punt staat, willen we dat er geen retributies worden uitgedeeld.”