Acht jongdementen onder één dak naast rusthuis Mandana: "We focussen op wat ze wél kunnen"

31 mei 2019

12u00 0 Genk In een van de zes nieuwe gezinswoningen aan woonzorgcentrum Mandana in Waterschei (Genk) huizen vanaf 12 juni acht jongdementereden (jonger dan 65) samen. “We hopen hen een zo normaal mogelijke omgeving te bieden”, zegt Ingrid Dreessen, de directeur van Zorgbedrijf Ouderenzorg Genk.

“De woning zal huiselijk ingericht worden”, aldus Ingrid Dreessen. “De bewoners kunnen zich op die manier bezighouden met dagdagelijkse dingen. We spelen in op wat de gasten nog kunnen, en dat is meer dan veel mensen denken. We zorgen voor een vertrouwde omgeving die zo dicht mogelijk aansluit bij de thuissituatie van de doelgroep. Ze gaan veel samen doen: koken, tafel afruimen, afwassen, de was doen en samen winkelen. Ook spelen we in op de talenten van de bewoners.”

Zangkoor

Vrijdag trad bij de voorstelling van de woongroep voor het eerst het zangkoor Memories op. Naast mensen met dementie maken ook hun mantelzorgers (partners, ouders en vrienden) deel uit van het koor. “Muziek is de sleutel tot contact met de jongdementen”, zegt Sabine De Man, begeleidster Leven & Wonen bij Mandana en één van de vrijwilligers van de Ondersteuningsgroep Jongedementie Genk. “Samen zingen weekt bij de gasten emoties los. Ze bloeien open als ze hun favoriete muziek en de liedjes horen. Met Memories laten we de kracht van de herinneringen spreken.”

Mantelzorgers helpen

De Man is de buddy van twee jongedementen: Ludo en Sofia. “Met Ludo ga ik boodschappen doen en wandelen, en we zingen veel samen”, zegt ze. “Met Sofia ga ik in de natuur wandelen, en we verzorgen samen planten en bloemen in de tuin. Als buddy ga ik mee met hen op pad. Hierbij ligt de focus op de interesses van de gasten. Genieten en plezier beleven staan centraal. Nu ik buddy ben, kan ik ook de mantelzorgers, die zeven dagen op zeven zorgen voor hun demente partner, een tijd ontlasten.”

Taboe doorbreken

De Man overhandigde aan Jos Aben, de algemeen directeur van het woon- en zorgcentra Mandana en Toermalien in Genk (beiden beheerd door het ZOG), het Charter Jongdementie. “De geste die we doen, is een signaal naar de maatschappij om het taboe dat nog bestaat rond jongdementie te doorbreken. In het charter wordt beschreven hoe men het best omgaat met dementerenden die jonger dan 65 zijn.”

Directeur Ingrid Dreessen legt de nadruk op het actieve leven dat de jongdementen nog hebben: “Vaak hebben ze nog een gezinsleven maar ze kunnen hun beroep niet meer uitoefenen. Ze hebben nog een partner, kinderen en ouders. We overleggen eerst intensief met hen vooraleer een jongdemente naar Mandana komt”.