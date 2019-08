Absolutely Free Festival werkt met kwetsbare jongeren: wordt dit nieuwe trend? Lien Vande Kerkhof

05 augustus 2019

13u03 3 Genk De pioniers van ‘duurzaam’ feesten, zo zou je de organisatoren en vrijwilligers van AFF beslist kunnen noemen. Anno 2019 pakken zowat alle festivals uit met ecologische acties en projecten. Absolutely Free Festival zet zich nu ook in voor kwetsbare jongeren. Onder de noemer nAFFt werden zij actief bij het festival betrokken. Wordt ‘sociale duurzaamheid’ de nieuwe festivaltrend?

Alessia, Dries en Niels van 2 OF US blikken tevreden terug op hun optreden van zaterdagmiddag. Het getalenteerde trio, dat deze zomer op zowat élk Genks evenement een podium bekleedt, brengt popnummers in een jazzy jasje. “We kunnen ons helemaal vinden in het concept,” zegt zangeres Alessia. “Gratis optreden doen we al lang niet meer, maar voor AFF maakten we een uitzondering.” Volgens het energieke podiumbeest is het Absolutely Free Festival zo’n succes omdat iédereen een handje toesteekt en niemand zich bedot voelt. “En zeg nu zelf: vluchtelingen betrekken bij de opbouw van een muziekfestival, bestaat er een betere vorm van integratie?” Dat ze zich als groep als een blok achter het concept scharen, staat dus als een paal boven water. Maar of ‘sociale duurzaamheid’ zich écht tot een megatrend zal ontpoppen betwijfelt Dries toch. “Volgens mij zal het commerciële aspect op grotere festivals altijd zwaarder blijven doorwegen. Al moedig ik Pukkelpop en Rock Werchter zeker aan om, net zoals hier op AFF, sociaal kwetsbare jongeren een kans te geven om hun talenten te ontplooien.”

Voormalige band van Ibe Wuyts

Wat voor festivalgangers zijn de drie talenten trouwens zelf? “Wij kijken naar optredens zoals echte muzikanten,” lacht Dries. “In plaats van zorgeloos te dansen raden wij in welke toonaard een nummer geschreven is.” Leuk weetje: winnaar van The Voice Ibe Wuyts was tot voor kort het vierde bandlid. Zou Alessia dan ook ooit solo willen gaan? “Ik heb Dries en Niels als frontvrouw écht nodig. We zijn een topteam en gaan nu volop werken aan onze eigen nummers.”

Het festivalpubliek: een kleine steekproef

“Sociale wat?” Ervaren festivalgangers Jannick, Wim en Lowie kijken vreemd op wanneer hen het concept ‘sociale duurzaamheid’ wordt voorgeschoteld. “We waren ons daar eigenlijk niet van bewust,” bekent Lowie. “Maar nu ik hoor dat de jongeren van centrum Bethanië (voor kinderen en jongeren met gedrags- en emotionele problemen, red.) worden ingezet om te koken voor de crew en kwetsbare jongedames worden ingezet als security om aan hun weerbaarheid te werken vind ik AFF nog straffer”, vult Jannick aan.

Vriend Jan is echter wél meteen mee. “De organisatoren van AFF waren al héél lang bezig met ‘sociale duurzaamheid’ zonder dat ze het zelf wisten. Dat het festival niet karig is met kansen voor jongeren is helemaal niks nieuws. De kers op de taart is trouwens absoluut het hiphopproject van AFFe Bars: dankzij de organisatoren van het Absolutely Free Festival konden jongeren uit de cité zich op een waanzinnig muziekproject storten.

En of het een trend wordt? De jongens kijken elkaar vertwijfeld aan. “Als ik naar grote festivals kijk, zie ik zeker nog geen grote evolutie,” stelt Jan vast. “Dat ecologische valt nog ‘economisch’ uit te spelen. Met sociale projecten is dat moeilijker.”