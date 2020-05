Absolutely Free Festival slaat jaartje over: “We zien regenboog in 2021 opduiken achter die donkere regenwolk” Dirk Selis

02 mei 2020

17u52 0 Genk De organisatie achter het gratis Absolutely Free Festival in Genk maakte zaterdag bekend dat de tenten voor een jaar opgeborgen worden. In augustus dit jaar vindt geen editie plaats van het tweedaagse muziekfestival, waar de inkom drie lege batterijen bedraagt. Vrijdag 6 en zaterdag 7 augustus 2021 zijn de nieuwe data voor het AFF aan de site van C-Mine in Genk.

“We hebben de voorbije weken veel gedroomd, maar intussen is het duidelijk dat we al die muzikale dromen niet voor werkelijkheid kunnen nemen. Ook AFF moet noodgedwongen de tenten een jaartje opgeborgen houden. De voorbije maanden werd er keihard gesleuteld aan het festival en ook bandgewijs zat er vuurwerk in de pijplijn, maar tegelijk staat de wereld voor AFF nu ook even stil”, zo staat zaterdag te lezen in een mededeling van het AFF.

3 gebruikte batterijen

Absolutely Free Festival is een tweedaags zomerfestival aan de voormalige mijnsite C-mine in Genk en gaat vol voor te ontdekken talent uit binnen- en buitenland. Op vrijdag mikt AFF op de dansbenen, op zaterdag is het de beurt aan het gitarenhart. Bij inlevering van minstens 3 gebruikte batterijen of 3 euro ten voordele van het Absolutely Free Forest kom je gratis binnen. AFF kiest bovendien voor fairtrade & lokale voeding, inkleding & upcycling en duurzame oplossingen.

Harde noten

“We leven momenteel vooral hard mee met iedereen, die ziekte en verlies moet verwerken en met alle fans, bands, sponsors, vrijwilligers en bedrijfjes in de muziekwereld en daarbuiten die harde noten moeten kraken. Vanzelfsprekend zenden we ook een liefhebbend hartje naar al die fenomenale zorgverleners. Tegelijk zien we als festivalorganisatie wel die regenboog opduiken achter die donkere regenwolk en bouwen we alweer vol goede moed aan de editie van 2021", besluit de organisatie.