Exclusief voor abonnees Abel (19) maakt furore op Instagram als freestyler: “Ik ben ervan overtuigd dat ik Lukaku door de benen speel” Lien Vande Kerkhof

21 september 2019

06u00 0 Genk De 19-jarige Abel Bazouz uit Genk maakt furore op Instagram en zet de populaire app TikTok in lichterlaaie met zijn filmpjes waarin hij zijn kunstjes toont als freestyle voetballer. “Ooit speelde ik rechts vooraan in een echt voetbalteam. Maar eerlijk? Ik gaf de bal nooit af, tot ergernis van mijn ploegmaten. Voor mij was het voetbalveld één groot podium. Eigenlijk ben ik een geboren entertainer en als freestyle voetballer leef ik me volledig uit. Je spot mij dan ook zelden of nooit zonder voetbal.”

Daar waar Abel voor de zomer nog elke middag de hoofdact was op de speelplaats van het Atlas College heeft hij er nu net zijn eerste week Communicatiemanagement aan Hogeschool PXL opzitten. “Maar ik heb mijn kunstje daar toch nog maar niet getoond”, lacht het jonge talent. “Ik zal ook nooit zomaar ongevraagd de show stelen. Freestyle is voor mij dan ook veel meer dan louter entertainment. Het is een kunstvorm. Zoals breakdance bijvoorbeeld. Het vergt vooral héél erg veel oefening en training om al die trucs onder de knie te krijgen.”

Is het dan wel een echte sport?

“Uiteraard. Tijdens wedstrijden beoordeelt de jury je vooral op behendigheid, creativiteit, choreografie, show en amusement. Is wat je doet bijvoorbeeld origineel en correct uitgevoerd? Eigenlijk komt het aan op trucs die je met een bal kunt uithalen, je mag alleen je handen niet gebruiken. Freestyle voetbal begon ooit als de kunst om een bal in de lucht te houden, met hoofd, knie of voet maar groeide uit tot een regelrechte hype met acrobatische trekjes.”

