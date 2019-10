Aantal Limburgse kappers stijgt: “Als kapper fungeer je eigenlijk ook een beetje als psycholoog." Lien Vande Kerkhof

23 oktober 2019

15u35 0 Genk Met 2.250 unieke exemplaren steeg het aantal kappers in Limburg tussen 2014 en 2018 met negen procent. Uit nieuwe cijfers van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen blijkt dat wie een kapsalon runt meeste goede zaken doet. Toch blijkt goed personeel vinden moeilijk, waardoor het een knelpuntberoep blijft.

“De zoektocht naar bekwame werknemers was ook voor mij een moeizaam proces’”, bevestigt Ilona Amatobene, uitbater van kapsalon Lunique in Genk. “Het werk kruipt in je benen en je rug en vergt naast technische kennis ook heel wat creativiteit én inlevingsvermogen. Klanten willen hier ontspannen en op tijd en stond hun hart luchten. Als kapper fungeer je eigenlijk ook een beetje als psycholoog.”

Visitekaartje

Door de jaren heen bouwde Ilona gelukkig een vast en getalenteerd team op. “Twee jongedames werken hier vast, tijdens het weekend krijgen we hulp van een student en we worden op tijd en stond bijgestaan door een stagiaire”, vertelt de Genkse ondernemer. Vooral bij die laatste soort bleek het lange tijd een verhaal van ‘komen en gaan’. “Veel jonge meisjes weten helemaal niet waar ze aan beginnen. Een kappersopleiding op de middelbare school staat vaak ver van de werkelijkheid. Je moet een goed uithoudingsvermogen hebben: een hele dag rechtstaan, je schouders gebruiken om te föhnen en andere vermoeiende bewegingen uitvoeren. Bovendien ben je ook mee het visitekaartje van de zaak: je moet niet enkel goed kunnen knippen of kleuren maar ook vlot en sociaal zijn. Als je een slechte dag hebt mag je dat eigenlijk niet laten merken. Veel jongeren werpen al snel de handdoek in de ring omdat ze versteld staan van het zware werk. Zeker als ze ontdekken hoeveel ze in verhouding betaald krijgen...”

Bijscholingen en gekke verhalen

Maar er zijn gelukkig ook heel wat positieve dingen bij het beroep kijken. “Ik hou ervan mensen mooi te maken en hen te verwennen”, vervolgt Ilona. “Zo doen we bijvoorbeeld altijd mee aan de Dag van de Klant en schenken we bijvoorbeeld een glaasje bubbels met de feestdagen. Verder vragen Klanten voortdurend om nieuwe dingen wat ervoor zorgt dat ik mezelf ten alle tijden scherp houd. Zo volg ik vaak bijscholingen en studeer ik nu ook portretfotografie. Ook handig voor het beheren van onze sociale Media: daar kunnen we onze ‘creaties’ aan de rest van de wereld laten zien. Ik baat de zaak intussen al zo’n dertien jaar uit op het Stadsplein en heb echt een band met mijn vaste klanten. Vaak ben ik - of iemand van mijn personeel - het eerste aanspreekpunt voor mensen die hun verhaal aan iemand kwijt willen. Als kapper hoor je de de meest uiteenlopende en gekste verhalen. Ik heb voelsprieten in héél de stad. Alleen houd ik mij net zoals een echte psycholoog ook aan beroepsgeheim”, (lacht).