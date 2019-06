Aanhouding bevestigd van Genkse advocaat die opduikt in drugsdossier MMM

28 juni 2019

20u53 2 Genk De Genkse advocaat die sinds begin deze week in de cel zit wegens mogelijke betrokkenheid bij een criminele organisatie, blijft in de cel. De raadkamer bevestigde zijn aanhouding vrijdagmiddag.

F.M. werd maandag al opgepakt en dinsdag aangehouden door de onderzoeksrechter op verdenking van lidmaatschap bij een criminele organisatie. De bal ging aan het rollen toen een week eerder 22 mensen werden opgepakt in een grootschalig drugsdossier gelinkt aan labo’s en het dumpen van afval. Negen mensen werden aangehouden.

F.M. zou de advocaat van één de verdachten geweest zijn, maar mogelijk zelf een graantje hebben meegepikt. Hij schond ook zijn beroepsgeheim. De onderzoeksrechter én de raadkamer tillen nu zwaar genoeg aan de feiten om de man langer in de cel op te sluiten. Hij verblijft opgevallend genoeg in Leuven-centraal. De dertiger was al een tiental jaar actief aan de Limburgse balie.