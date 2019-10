90 vrijwilligers ondervragen Genkse medioren en senioren over behoeftes Lien Vande Kerkhof

02 oktober 2019

12u36 0 Genk Voor de derde keer op rij peil de stad Genk naar hoe senioren, maar deze keer ook medioren (55+) hun gezondheid, woonsituatie, welbevinden in de wijk, vrij tijd en de lokale dienst- en hulpverlening evolueren. De methode en de schaal van dit onderzoek zijn uniek in Vlaanderen. De enquêtes worden door zo’n 90 vrijwilligers thuis bezorgd op adressen in Genk die volgens een wetenschappelijk procedé worden bepaald en week later weer opgehaald.

“Twee eerder georganiseerde behoefteonderzoeken bij 60-plussers, in 2006 en 2011, bewezen hun nut en onderstreepten het belang van een nieuwe bevraging. Dat die ditmaal bij een ruimer publiek wordt gevoerd en zich tot mensen vanaf 55 jaar richt, heeft te maken met de extra aandacht die we willen laten uitgaan naar medioren”, stelt schepen van Sociaal Welzijn Ria Grondelaers (CD&V).

Verhoogde respons

De methode en de schaal van dit onderzoek zijn uniek in Vlaanderen. De enquêtes worden door zo’n 90 vrijwilligers thuis bezorgd op adressen in Genk die volgens een wetenschappelijk procedé worden bepaald. Een week later halen die vrijwilligers de ingevulde enquêtes weer op en helpen ze waar nodig om die te vervolledigen. Dat verhoogt en verbetert de respons. Om hun opdracht zo correct mogelijk te kunnen vervullen krijgen de vrijwilligers een korte opleiding voor ze van start gaan en de begeleiding die ze nodig hebben tijdens hun opdracht.

Nog tot het einde van het jaar organiseren de Adviesraad 55+ en de stad Genk samen met de Vrije Universiteit Brussel voor de derde keer een groot wetenschappelijk behoefteonderzoek. Daarbij worden 1000 Genkenaren vanaf 55 jaar bevraagd aan de hand van een vragenlijst over hun behoeften en hun verwachtingen van het leven in Genk.

