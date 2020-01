800 jaar Alden Biesen wordt gevierd met grote tentoonstelling Lien Vande Kerkhof

10 januari 2020

10u55 0

2020 is een waar feestjaar voor Alden Biesen: de landcommanderij viert namelijk haar achthonderdste verjaardag. In het najaar opent een boeiende en toegankelijke tentoonstelling rond 800 jaar Alden Biesen in de waterburcht. Voor de hele organisatie wordt er beroep gedaan op de enorme expertise van het Historisch Studiecentrum Alden Biesen.