8 maanden cel voor Genkenaar (38) die met koevoet binnenbreekt bij partner Birger Vandael

09 september 2020

10u31 0 Genk Een 38-jarige man uit Genk is veroordeeld nadat hij helemaal door het lint ging aan de woning van zijn partner in Diepenbeek. Hij beschadigde er de deur en bedreigde de bewoners.

Volgens het slachtoffer brak de beklaagde op 14 juli 2017 met een koevoet binnen in haar appartement, waarna ze hem had buiten gezet. Dat weerhield de man niet om in de namiddag opnieuw binnen te stormen. Ook op 15 maart 2018 werd het zwart voor zijn ogen en maakte hij zich schuldig aan partnergeweld. Toen werd de vrouw naar eigen zeggen wakker van het geroep van beklaagde. Die vertelde op zijn beurt dat het slachtoffer de bijkomende verwondingen had opgelopen door ergens tegen te botsen.

8 maanden cel met uitstel

De rechtbank wijst in het vonnis op de psychische problematiek, de alcoholproblematiek en de drugsproblematiek van de beklaagde. Daarom krijgt hij een celstraf van acht maanden met uitstel en een boete van 400 euro. De man moet zich laten begeleiden voor zijn problemen.