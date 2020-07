8-jarig meisje uit Kolderbos test positief ENL

31 juli 2020

19u16

Bron: Belga 0 Genk “Dinsdagochtend kregen we jammer genoeg de melding dat er in de bubbel van onze kinderwerking van Gigos Genk-Zuid een positieve coronatest werd afgenomen”, schrijft jeugdwelzijnswerkorganisatie Gigos op Facebook. Het blijkt om een 8-jarig meisje uit Kolderbos te gaan. Dat bevestigt burgemeester Wim Dries (CD&V). “We hebben wel zelf initiatief genomen en alle ouders gecontacteerd”, klinkt het.

In Genk blijkt een 8-jarig kind besmet met corona. Het meisje uit Kolderbos nam deel aan een zomerkamp van Gigos. “De leden en de begeleiding van die bubbel werden onmiddellijk op de hoogte gebracht en de bubbel heeft geen werking tot maandag 10 augustus”, laat de jeugdwelzijnswerkorganisatie op Facebook weten.

44 kinderen

“Ik denk dat de contacttracing op Vlaams niveau op dit moment wel loopt. We hebben wel zelf initiatief genomen en alle ouders gecontacteerd”, vult burgemeester Wim Dries (CD&V) aan. “Ze is maandag getest en dinsdag waren we op de hoogte van het resultaat. Dan is het kamp afgelast en zijn alle 44 kinderen gebeld. We volgen via de Genkse huisartsen op of al die kinderen getest worden. Intussen is dat al bij een veertigtal kinderen gebeurd. Alle resultaten waren negatief.”