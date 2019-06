750 ontwerpen uit héél de wereld

op 4 de Istanbul Design Biënnale LXB

27 juni 2019

12u00 0 Genk Hoe weten we of dat wat we op school leren, wel geschikt is? Is school überhaupt het belangrijkste leerplatform? Kunnen we leren van designers en hun ontwerpen, en omgekeerd? Op A School of Schools wordt het leren via design getoond met zo’n 750 voorwerpen die door 100 verschillende designers uit héél de wereld bij elkaar zijn gebracht in de galerij en het designcentrum op C Mine (de vroegere site van de mijn van Winterslag) in Genk. A School of Schools is de titel van de 4 de Itanbul Design Biënnale, een expo die nog tot en met 29 september loopt.

Wereldwijd

Op de internationale tentoonstelling hebben veel voorwerpen een link met Turkije, en meer bepaald met de wereldstad Istanbul waar 18 miljoen mensen wonen maar de socio-economische uitdagingen en vragen die de ontwerpen naar voren brengen, duiden op een veel bredere en wereldwijde context. “Het lijkt erop dat design zelf aan het veranderen is, en dat het niet enkel gaat om consumptiegoederen”, zegt Jan Boelen, curator van de biënnale. “De tentoongestelde objecten zijn momentopnames van een voortdurend onderzoek naar hoe we kunnen heronderhandelen over kennis en macht.”

Nuttig

Volgens schepen van cultuur Anniek Nagels sluit de expo perfect aan bij C Mine en de stad Genk. De opleiding product design bij de Luca School of Arts (gevestigd op C Mine) viert z’n 50-jarig bestaan. “A School of Schools zet aan tot nadenken”, zegt de schepen. “Bovendien zijn er raakvlakken met de leefwereld van de inwoners van Genk: een jonge, kosmopolitische stad!” De installaties en ontwerpen op de expo spelen in op concrete noden en problemen. Neem het zogenaamde algen-labo. Daar staan voorwerpen die van algen zijn gemaakt. Zo gaan studenten van Luca School of Arts naar de vijvers in de Maten. Ze zoeken algen die ze verwerken tot voorwerpen die afbreekbaar zijn. Meer ino bij hanna.simons@genk.be.