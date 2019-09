70 jaar Kazouvakanties gevierd met groots TerugKomFestival Lien Vande Kerkhof

08 september 2019

11u32 0 Genk Het jaarlijkse ‘TerugKomFestival’ van Kazou Limburg werd dit jaar extra groots gevierd. De in volksmond gekende ‘vakanties van de CM’ bestaan dit jaar immers 70 jaar. “We kregen zo’n 2500 bezoekers over de vloer”, zegt CM-vrijwilliger Rob Plevoets. “De extra uitgebreide feestelijkheden gingen dit jaar door op de terreinen van rondpunt 26 in Genk en de affiche was navenant.”

Eerst was het de beurt aan een hele hoop jonge tieners. “De 11 tot 14 jarige deelnemers kunnen bij ons voor het eerst proeven van een echte festivalsfeer. Naast fuif-en dansplezier voorzien we talkrijke animatie en spelletjes. Maar het allerleukste is natuurlijk dat onze vakantiegangers de kans krijgen om hun vakantievriendjes terug te zien.”

Voor de 15 tot 18-jarigen was er ‘s avonds een indrukwekkende affiche, te beginnen met de jongens van STUK. Giel, Thomas & Stefan wisten het te schoppen tot één van de grootste kanalen van Nederland met meer dan 2.2 miljoen abonnees. De talenten sleepten zelfs een prestigieus contract binnen bij het grote ‘Talpa’ van mediagigant John de Mol. Ze brachten onder andere hits die ze schreven samen met Kraantje pappie, Jebroer & MR. Polska.

70 jaar CM-vakanties

Wat er in de loop van de jaren veranderd is aan de formule van Kazou Limburg? “We werken nog altijd haast uitsluitend op basis van vrijwilligers. Maar het aanbod is véél groter geworden”, klinkt het bij de organisatie. “Vroeger zette je een groep met doos spelletjes op de trein richting Zwitserland mét garantie op een geslaagde vakantie. Vandaag de dag willen jongeren véél meer. Zo merken we bijvoorbeeld dat ook de allerjongsten al richting buitenland willen trekken, terwijl ze vroeger hooguit een dag naar Nederland gingen als topactiviteit. Ons aanbod is intussen heel ruim en gevarieerd. Of je nu een avonturier, creatieveling of leergierigaard bent, iedereen komt aan zijn trekken.” Toch blijkt één uitgangspunt de tand des tijds wél te hebben doorstaan. “Binnen het kader van duurzaamheid zetten wij nog altijd voornamelijk in op busreizen. 95 procent van onze reizen gebeuren per bus."