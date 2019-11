7.000 oude boeken uit de bib te koop MMM

09 november 2019

Genk Wie een goed boek op de kop wil tikken, rept zich beter naar de bibliotheek van Genk. Daar is het ganse weekend nog een heuse boekenverkoop.

7.000 stuks, allemaal aan 1 of 2 euro. Boeken die praktisch nooit meer worden uitgeleend en daarom ook niet meer werden aangeboden doorheen de jaren. De bib in Genk probeert - zoals steeds meer bibliotheken in Vlaanderen - een select maar kwalitatief aantal boeken uit te lenen.

Dat betekent niet dat je enkel rommel tussen de velen boeken vindt. Integendeel: een massa aan kinderboeken, strips, romans, fictie én non-fictie. Tot en met maandag kan je er nog terecht om boeken te kopen. Snel zijn is de boodschap.