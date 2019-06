500 wietplanten ontdekt in Genk MMM

04 juni 2019

17u50 0 Genk Politie CARMA heeft maandagavond in een woning in de Mieënbroekstraat een cannabisplantage ontdekt.

De politie voerde er een huiszoeking uit in het kader van de heterdaadprocedure. De kweekruimtes bevonden zich op het gelijkvloers en in een losstaande garage, met in het totaal bijna 500 plantjes. Op de meterkast werd een illegale aftakking aangetroffen. Tijdens de huiszoeking kwam een 49-jarige man toe aan de woning. Hij werd gearresteerd. Twee honden die in de garage verbleven zijn opgehaald door het Genkse dierenasiel.

Genkenaar opgepakt

De brandweer voerde in de woning een controle uit op giftige stoffen. Na een sporenonderzoek door het gerechtelijk labo kwam de Civiele Bescherming ter plaatse om de installatie te ontmantelen en te vernietigen. De 49-jarige Genkenaar werd verhoord en bracht een nacht in de cel door. Dinsdagochtend mocht hij beschikken. Politie CARMA voert verder onderzoek.