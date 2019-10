45 nieuwe camera’s in en rond Shopping 1 Lien Vande Kerkhof

07 oktober 2019

10u13 0 Genk Er komen 45 nieuwe camera’s rond en in het winkelcentrum van shopping 1 in Genk om vandalisme te bestrijden. Zowat vijftig wandtegels aan de kant van de Molenstraat van Shopping 1 zijn vernield. “Wij zullen de herstellingswerken laten uitvoeren", zegt Heidi Lenaerts van shopping 1.

Het gebouw van shopping 1 is in bezit van het vastgoedfonds Wereldhave. De ruimte achter de tegels is doorgaans hol, waardoor ze niet bestand zijn tegen slagen. “Het gaat vooral om skateboarders die tegen de muur durven knallen”, legt Lenaerts uit. “Maar wellicht evengoed om vandalen. Voor we herstellingen zullen uitvoeren zullen we 45 camera’s plaatsen die geheel het winkelcentrum in de gaten houden. Daarna kunnen de herstellingswerken beginnen. Verder zal ook de politiecontrole worden verhoogd. Het is vooral aan de achterzijde van het winkelcentrum, aan de kant van de Molenstraat, dat ‘klappen' moet incasseren.”