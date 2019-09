4.000 bezoekers op zonnige eerste Autoloze Zondag Lien Vande Kerkhof

23 september 2019

Meer dan 4.000 bezoekers maakte van de eerste editie van de Autovrije Zondag in Genk meteen een schot in de roos.

VEILIGER EN GEZONDER

“Waar auto’s verdwijnen, verschijnen mensen”, concludeerde schepen Michaël Dhoore aan het einde van de dag. “Dit evenement liet bewoners en bezoekers proeven van een stad waar niet langer de auto maar wel de fietsers en de voetgangers een hoofdrol spelen. En dat levert heel wat voordelen op: het is veiliger én gezonder, er is minder geluidsoverlast en de lucht is veel schoner. Volgend jaar gaan we zeker opnieuw met dit initiatief aan de slag.”

Met meer dan 50 activiteiten was het voor iedereen van jong tot oud genieten van de vrijgekomen ruimte waar koning auto niet welkom was onder een stralend zonnetje. De brede weg was gevuld een variëteit aan activiteiten: van yoga tot latin dance, van penalty cup tot een ritje met gekke fietsen, het was er allemaal. Uiteraard was er ook aandacht voor alternatieve vervoersmiddelen zoals Cambio en Mobit, en konden bezoekers proefrijden met zowat alles op twee en drie wielen.