3800 bezoekers voor Dag van de Wetenschap aan LABIOMISTA Dirk Selis

24 november 2019

17u38 0 Genk UHasselt, LABIOMISTA, Stad Genk en PXL ontvingen vandaag 3800 wetenschapsliefhebbers voor een dag vol leuke wetenschappelijke experimenten en boeiende lezingen aan LABIOMISTA. Tijdens de ‘Dag van de Wetenschap’ kregen de bezoekers naast gratis toegang tot het Cosmopolitan Culture Park ook exclusief toegang tot het atelier van kunstenaar Koen Vanmechelen.

“Deze Dag van de Wetenschap aan LABIOMISTA is het resultaat van een mooie geschiedenis samen van UHasselt en Koen Vanmechelen”, zegt Luc De Schepper, rector van UHasselt. “Sinds 2010 is Koen Vanmechelen eredoctor aan onze universiteit. De kunstenaar en onze universiteit raken elkaar in hun drang naar experimenteren en het zoeken naar innovatie. Onlangs ondertekenden we een overeenkomst waarbij we structurele samenwerkingen opzetten. Zo willen we aan LABIOMISTA graag scholieren uitnodigen voor workshops over biodiversiteit en lessen die aansluiten binnen de wetenschapsvakken.”

Experimenten voor jong en oud

“Met Dag van de Wetenschap nemen we al jarenlang de bezoekers – van klein tot groot – mee in de wondere wereld van wetenschap en techniek”, zegt Els Smeyers, coördinator wetenschapscommunicatie van UHasselt. “Dit jaar gingen we nog een stap verder. Dankzij deze samenwerking met LABIOMISTA, Stad Genk en PXL stapten bezoekers in de wondere wereld van kunstenaar Koen Vanmechelen en kwamen ze in LABIOMISTA in aanraking met dat razend interessante snijvlak van natuur, kunst en wetenschap. Onze UHasselt-onderzoekers stonden dan weer klaar met heel wat leuke experimenten op onze wetenschapsmarkt en tijdens de wetenschappelijke presentaties in LabOvo. En dat heeft hopelijk heel wat mensen geïnspireerd.”

“Wij richten ons in deze editie volop op jonge kinderen”, aldus Ben Lambrechts, algemeen directeur van Hogeschool PXL. “Bij onze collega’s van PXL-Music ondervonden kinderen dat je geen notenleer nodig hebt om leuke beats te maken op de computer. En onze mensen van de lerarenopleiding leerden kinderen hoe je een ArtRobot maakt, een minitekenrobot die ze zelf mogen ontwerpen.”

Kunst en wetenschap inspireert

“Kunst en wetenschap hebben dezelfde oorsprong. Beide zijn geïnspireerd door de kracht van de verbeelding en gevoed door de altijd onderzoekende geest”, zegt kunstenaar Koen Vanmechelen. “Kunst, zoals wetenschap, is een manier om nieuwe dingen te ontdekken. Ze verbeelden de toekomst en hebben de opdracht de maatschappij vooruit te brengen. In de zone waar ze elkaar raken, inspireren ze elkaar. Kunst heeft de kracht en de verantwoordelijkheid om innovatie te activeren - ook in de wetenschap. Daarom draagt LABIOMISTA ook een labo in zich. Als een plek waar wetenschap, kunst en samenleving samenkomen en een Cosmopolitische Renaissance kan geboren worden.”

Ook de stad Genk is tevreden met de grote belangstelling voor deze Dag van de Wetenschap. “Met de opening van LABIOMISTA eerder dit jaar hebben we in Genk op dit moment, naast Thor Park en Kattevennen-Cosmodrome, niet minder dan drie sites waar we wetenschap en technologie toegankelijk maken voor een breed publiek”, zegt Wim Dries, burgemeester van Genk.