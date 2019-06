3.748 euro geïnd bij verkeerscontrole MMM

27 juni 2019

18u33 1 Genk Politie CARMA voerde donderdag tussen 6 en 12 uur een controleactie uit in samenwerking met de Wegeninspectie en de dienst Toezicht op de Sociale Wetten.

Bij het kruispunt van de Henry Fordlaan en de Westerring zijn twintig vrachtwagens gecontroleerd. In het totaal is er een bedrag geïnd van 3.748 euro. Vijf vrachtwagens waren in overtreding. Drie voertuigen bleken overladen, eentje was in overtreding inzake rij-en rusttijden en nog een ander had enkele overtredingen op vlak van technische eisen. Eén firma diende ter plaatse drie banden van een vrachtwagen te vervangen.