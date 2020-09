3.000 euro aan noodhulp voor het Zuiden ENL

15 september 2020

12u25 0 Genk Vandaag beslist de Genkse gemeenteraad niet enkel over enkele relancemaatregelen om de Genkse economie en maatschappelijk leven op te krikken, maar ook over een dossier omtrent noodhulp in het Zuiden. Concreet is het om 3.000 euro toe te kennen aan het Belgisch Consortium 12-12 voor de ondersteuning van verschillende acties in de strijd tegen corona.

Via het Belgisch Consortium voor Noodhulpsituaties, beter bekend als Consortium 12-12, roepen 7 humanitaire organisaties – Belgische Rode Kruis, Caritas Internationaal België, Dokters van de Wereld, Handicap Internationaal, Oxfam Solidariteit, Plan International België en Unicef België- lokale overheden op om een financiële bijdrage te leveren aan de bestrijding van het coronavirus in landen in het Zuiden. Zij zetten acties op in meer dan 40 landen in Afrika, het Midden-Oosten, Azië en Latijns-Amerika. Het gaat dan om initiatieven op vlak van gezondheid, water en hygiëne, voedsel- en levensonderhoud, bescherming van kwetsbare groepen en onderwijs.

“De coronapandemie spaart zo goed als geen enkel land”, zegt schepen van Samenleven Anniek Nagels (CD&V). “Daarom hebben we, na het positief advies van onze Noord-Zuidraad, beslist om 3.000 euro vrij te maken uit ons noodhulpfonds en vandaag vragen we de gemeenteraad om dit te bekrachtigen.”

“Via de voorgenoemde organisaties vertrouwen we erop dat het bedrag nuttig zal besteed worden daar waar de nood hoog is”, besluit Nagels.

