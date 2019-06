250 Limburgers buigen zich over

toekomst van Limburg in 2040 LXB

20 juni 2019

12u00 0 Genk Hoe ziet Limburg er uit in 2040? Een kleine 250 vertegenwoordigers uit uiteenlopende sectoren en bedrijven maar ook tal van experts en organisaties in Limburg namen vandaag in Thor Central, op het vroeger mijnterrein van Waterschei, deel aan het toekomstcongres: 4 keer Limburg 2040! Ze bogen zich over de toekomst van Limburg. Wat ze deden aan de hand van vier toekomstscenario’s die de gedeputeerde van ruimtelijke ordening, wonen en landbouw Inge Moors (CD&V) met haar diensten en enkele medewerkers van TomorrowLab (dochter van Living Tomoorow, het Huis van de Toekomst) hadden bedacht. “Elk scenario beschrijft een mogelijke wereld in 2040", legt Inge Moors uit.

Toekomst

“Het zijn geen wensbeelden voor het Limburg van morgen. Er hoeft ook niet gekozen tussen het ene en het andere scenario. Ze zijn wel realistisch. De scenario’s helpen ons voor te bereiden op mogelijke ontwikkelingen in Limburg”, stelt de gedeputeerde die het toekomstevenement ziet als een nieuwe stap in de opmaak van een nieuw ruimtelijk plan voor Limburg.

Uitdagingen

“We moeten toekomstgericht werken en de gekende knelpunten zoals mobiliteit en anderen oplossen”, vult ze aan. “Er komen veel uitdagingen op ons af die een impact hebben om ons en onze leefomgeving.” Waar liggen volgens Inge Moors voor Limburg de toekomstige uitdagingen? “Limburg ligt héél centraal en is economisch gezien een voorhaven van Antwerpen maar de provincie moet méér verbonden worden met de ons omliggende regio’s: het Ruhrgebied, Maastricht en Eindhoven om een paar te noemen! We moeten naar slimme technieken gaan om bijvoorbeeld het mobiliteitsprobleem op te lossen. Het openbaar vervoer moet beter ontsloten.” De deelnemers aan het toekomstcongres gingen in debat over Limburg als een transitiestad, het Vlaams Toscane, de groeiregio Maas-Rijn en het Exploitatiegebied Limburg. “De inzichten van deze toekomstverkenning zijn niet enkel belangrijk voor het provinciebestuur”, zegt Inge Moors. “Ook veel andere organisaties en ondernemingen, burgers en experts laten we nadenken over Limburg 2040. Participatie en draagvlak zijn belangrijk voor de provincie”. Vier filmpjes visualiseren de hier al geschetste toekomstscenario’s, ze zijn te bekijken op www.welklimburgwiljij.be.