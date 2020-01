2020 neemt vliegende start voor Genkse bib LVKG

10 januari 2020

10u33 0 Genk Het literaire jaar in bibliotheek van Genk neemt in 2020 een vliegende start. Naast de maandelijkse leesclub komt er een feesteditie van Toast Literair aan en verwelkomt de bib niemand minder Connie Palmen.

De bibliotheek van Genk greep in 2019 net naast de titel ‘de beste bib van Vlaanderen.’ Om haar topplek ook dit jaar alle eer aan te doen staat er bij de aanvang van het nieuwe jaar al allereleidingen op de planning. Toast Literair wordt op zaterdag 18 januari gevierd met zuiderse muziek, poëzie en gebak. Het literaire feest is al toe aan zijn tiende editie. Op donderdag 4 maart heeft Genkse bibliotheek de eer om topauteur Connie Palmen te verwelkomen. De schrijfster geeft een lezing binnen het kader van het project ‘Euregio’, waar de Genkse bib sinds kort partner van is. Verder is de bibliotheek ook één zaterdagvoormiddag per maand het decor van ‘Genk Leest’ onder begeleiding van auteur Kat Vrancken.