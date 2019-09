2018 geen topjaar voor Limburgse bedrijven Lien Vande Kerkhof

18 september 2019

17u43 0 Genk “Laten we meteen met de deur in huis vallen. Het gaat niet goed met het rendement in onze Limburgse bedrijven.” Marc Meylaers, voorzitter van VKW Limburg bracht vandaag de nieuwe TOP 500 van het Limburgse bedrijfsleven naar buiten, waarin de meest recente bedrijfsresultaten van onze provincie - elk jaar ook opnieuw te verkrijgen in een ouderwets papieren opdruk - gebundeld staan. “Na twee sterke jaren van groei zien we in 2018 terug een omzetdaling. De tewerkstelling is daarentegen flink gestegen.”

De totale omzet van de 500 grootste Limburgse bedrijven van 2018 ligt 2,5% lager dan in 2017. Met de winst is het nog rampzaliger gesteld: die zakte met maar liefst 18%. “Dit hoeft geen tekening”, zegt Maylaers. “Het rendement van onze ondernemingen staat steeds meer onder druk. Meer mensen inzetten, met mindere winsten genoegen moeten nemen en toch blijven investeren om onze positie in de markt te kunnen blijven behouden. En dit in een steeds krappere en moeilijkere arbeidsmarkt. De Limburgse bedrijfsleiders laten zich – gelukkig – niet snel van de kaart brengen. Maar de rek is niet oneindig. Laten we hier allemaal, en ik denk hierbij luidop aan de komende regeringsleiders, alsjeblieft de nodige aandacht voor hebben.”

Dienstensector groeit

De dienstensector gaat er wél op vooruit. Met een bloei van 7,8% neemt hij daarmee de leidende positie van de industrie qua tewerkstelling over. Het bedrijf met de meeste werknemers van Limburg is overigens Essers. Aperam is de nummer 1 als het gaat over omzet.

Tenslotte waren er in 2018 in Hasselt nipt het grootste aantal bedrijven gevestigd: 65 tegenover 63 in Genk. Maar de oude mijnstad blijft duidelijk de leider qua tewerkstelling met 22.043 werknemers. Hasselt telt er 18.141.