20 flessen lachgas gevonden in voertuig tijdens politiecontrole: lading in beslag genomen ADN

27 oktober 2019

23u03

Bron: Belga 2 Genk Afgelopen weekend werden er tijdens een controle twintig flessen lachgas gevonden in een auto in Genk. De lokale politie van de zone CARMA voert een onderzoek uit na de vondst.

De ontdekking gebeurde tijdens een controle van het voertuig in de wijk Kolderbos in Genk. Er werd niemand gearresteerd. De flessen lachgas zijn bestuurlijk in beslag genomen. “Het gebruik van lachgas is gevaarlijk en kan ernstige gevolgen hebben op korte en lange termijn”, waarschuwt de politie uitdrukkelijk.