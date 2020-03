2 jaar celstraf voor afperser (43) die lift vraagt, de bestuurder gevangen neemt en hem berooft van zijn auto



16 maart 2020

17u51 0 Genk Een Genkenaar wilde op 6 maart 2018 een kennis een lift aanbieden. Maar toen de man op het appartement van A.T. (43) binnenkwam, ging de deur op slot. Samen met twee kompanen hield de veertiger de man gevangen, sloeg hem met een stoel en bedreigde hem met een wapen om een verkoopovereenkomst voor zijn wagen te ondertekenen.

Het slachtoffer was zo vriendelijk om zijn kennis een lift aan te bieden naar de mutualiteit. Maar toen beide heren nadien arriveerden aan het appartement van A.T. (43) in Genk sloeg de sfeer plots om.

Bedreigd met jachtgeweer

Twee kompanen van A.T. hadden de sleutel onder de mat gevonden en wachtten de twee, zoals afgesproken, op in het appartement. De deuren gingen op slot en slachtoffer A.K. werd hard aangepakt. A.T. eiste geld en sloeg de man met een stoel tegen zijn hoofd en rug.

Onder bedreiging van een Russisch jachtwapen met afgezaagde loop moest het slachtoffer ook een verkoopovereenkomst ondertekenen, waarin stond dat hij zijn Mercedes voor 20.000 euro aan de Genkenaar verkocht had. Daarna ging A.T. er met zijn auto vandoor.

A.T. (43) en zijn kompaan T.A. uit Genk (28) werden veroordeeld tot een celstraf van twee jaar. Een derde kompaan (27) die meewerkte aan de gewelddadige afpersing kreeg één jaar cel.