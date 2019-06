16,5 graden in de gangen van C-mine Redactie

24 juni 2019

de tropische temperaturen vandaag en komende dagen krijgt The C Mine Expeditie, een belevingsparcours over het mijnverleden in een gang van de koolput in Winterslag (Genk) méér bezoekers over de vloer. “Ze kunnen het buiten nog nauwelijks uithouden, ze snakken naar een welgekomen verfrissing”, stelde Hanna Simons, één van de medewerkers op C Mine. En die krijgen ze volop in de ventilatietunnel van de mijn. Vandaag hebben we zes meter onder de grond 16,9 graden gemeten. Ter vergelijking: in het designcentrum op de eerste verdieping van het cultuurcentrum steeg het kwik tot 41,5 graden, en aan de balie op het gelijkvloers werden 36 graden vastgesteld! “Wat een verschil met de koelte in de mijngang”, aldus nog Simons.

