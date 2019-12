14 procent van ex-werknemers Ford na vijf jaar nog steeds werkloos Lien Vande Kerkhof

18 december 2019

09u07 2 Genk Exact vijf jaar na de sluiting van Ford Genk is nog 14 procent van de 6.000 mensen die hun job verloren op zoek naar werk. Het grootste deel van die werkzoekende groep zijn 55-plussers.

“Die leeftijdscategorie heeft het moeilijker om opnieuw een job te vinden”, bevestigt Tinne Lommelen, directeur bij VDAB Limburg. “Van de resterende groep werklozen is maar liefst 77 procent ouder dan 55 jaar.” Toch doet de Limburgse arbeidsmarkt het volgens Lommelen vandaag geweldig goed. “Er blijven bedrijven bijkomen. De Limburgse werkloosheidsgraad ligt historisch laag en duikt met 5,67 procent onder het Vlaamse gemiddelde van 5,7 procent.”

Schrijnend percentage in Genk

Wel zijn er grote verschillen binnen de provincie. Terwijl Noord-Limburg het goed doet is de werkloosheidsgraad in Genk met 8,9 procent schrijnend. Een groot deel van de mensen die geen job vond na de sluiting van Ford woont dan ook in de oude mijnstad.

Ford Genk was destijds de grootste werkgever in de provincie Limburg en de op één na grootste autoassemblagefabriek in België. De definitieve sluiting op 18 december 2014 deed de Limburgse werkloosheidscijfers de hoogte inschieten. Op het moment dat de laatste Ford van de band rolde, verloren immers 6.000 mensen hun job. Daardoor had Limburg een totaal aantal van 36.000 werkzoekenden, goed voor een werkloosheidsgraad van 9,1 procent.