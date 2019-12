14 procent van ex-werknemers Ford is nog steeds werkloos: “Velen leven nog steeds in onrust en onzekerheid” Lien Vande Kerkhof

19 december 2019

06u00 14 Genk Vijf jaar na de sluiting van Ford zit 14 procent van de 6.000 ex-werknemers nog zonder job. Voormalig vakbondsafgevaardigde Ronny Mouton, een van de vele noeste werkers van destijds bij Ford, brengt vroegere arbeiders – met eender welk statuut – elke laatste woensdag van de maand weer bij elkaar in het Praatcafé Samen Verder. Naast keuvelen over vroeger, kunnen gewezen arbeiders er terecht met al hun praktische vragen en bekommernissen. “Lang niet iedereen komt naar die bijeenkomsten”, steekt Ronny van wal. “Maar de gedachte dat we er voor hen zijn, is voor veel mensen al genoeg.”

Nadat de sluiting van de Genkse autofabriek destijds werd aangekondigd, merkte Ronny op dat zijn Ford-kameraden met heel wat dilemma’s zaten. Samen met Hubert Paruys, Ludo Ivans en Erik Vandebeek richtte hij vzw LimburgSamen op. “We wilden mensen weer perspectief bieden”, vertelt Ronny. “Na dergelijke tragedies maakt men maar al te vaak de fout om alleen maar oog te hebben voor het zo snel mogelijk begeleiden van mensen naar een job, zonder stil te staan bij psychologische trauma’s die vrijwel altijd spelen.”

Maar in een arbeidscultuur met haast uitsluitend ‘stoere’ mannen is de drempel naar psychologische hulp niet altijd vanzelfsprekend, ook al is die essentieel. “En daarom wilden wij die brug slaan”, benadrukt Ronny. “We waren bereid om te luisteren naar ieders verhaal. Er zijn voor elkaar, is soms al genoeg. Al maakten we er ook een punt van om mensen praktische info te verschaffen over pakweg het volgen van een opleiding of de pensioenregeling. Administratieve rompslomp kan je op zo’n moment immers missen als de pest.”

Onzekere jobs

Dat VDAB Limburg het werkloosheidscijfer vijf jaar na de sluiting van Ford met zoveel genoegen naar buiten brengt, roept bij Ronny toch enige bedenkingen op. “Dat cijfer moet enigszins gecounterd worden”, stelt hij. “Ikzelf volg op dit moment een opleiding als monitor bij Bewel, maar het betreft opnieuw een tijdelijk contract. De overige 86 procent van de Ford-arbeiders heeft vandaag misschien een job, maar morgen niet meer. Velen van hen leven nog steeds in onrust en onzekerheid.”

“Ontzettend fier”

Maar het voormalige lid van de ondernemingsraad van Ford is niet te beroerd om toe te geven dat het noodlottig einde van de autogigant in Limburg ook mooie verhalen voortbracht. “Zo maakte een ex-arbeider van een hobby zijn beroep en werd imker. De man heeft een eigen zaak waarin hij zijn honing en afgeleide topproducten verkoopt. Iemand anders startte een succesvolle broodjesbar in Hasselt. Sommigen gingen aan de slag bij de politie, werden postbode of bankier. En dat terwijl ik vijf jaar geleden door velen moedeloos werd toegesproken. ‘Ronny, ik ben helemaal nérgens goed in', treurden ze dan. Ik ben ontzettend fier op de vechtlust en ondernemingszin die onze mensen hebben getoond, ook al hangt er ook vandaag nog veel onzekerheid in de lucht.”

Reünie

Vorig jaar organiseerde LimburgSamen nog een grote reünie. “Een groot feest", verzekert Ronny. “Al waren we maar met 500 man. Sommigen die nog geen nieuwe job hadden of niet goed in hun vel zaten, waren bang voor de confrontatie met anderen die zogezegd wel ‘succesvol’ waren. Terwijl dat nergens voor nodig is. Ons kameraadschap, opgebouwd aan de band en tussen de autosleutels, is het beste medicijn om er weer bovenop te komen.”

Verder hoopt Ronny de opgedane ervaring met LimburgSamen in de toekomst te kunnen bundelen en delen. “Ik ben ervan overtuigd dat we een belangrijke rol kunnen spelen voor bedrijven die de boeken dichtdoen. Wij weten immers als geen ander dat een verwerkingsperiode cruciaal is.”

Op 15 januari organiseert LimburgSamen een receptie voor alle ex-werknemers van Ford.